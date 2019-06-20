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Bir canın cezası: 18 bin 200 TL

Konya’da geçen yıl yolun karşısına geçen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Berat Yapar’a çarparak ölümüne neden olan kamyonet sürücüsü Melik Ünal 18 bin 200 lira para cezasına çarptırıldı. Tek bir gün dahi hapis yatmayan sürücü ehliyetsizdi ve hız sınırını aşmıştı.

Giriş Tarihi: 20.6.2019 10:51 Güncelleme Tarihi: 20.6.2019 11:01
Bir canın cezası: 18 bin 200 TL

Konya 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianamesine göre, 3 Mayıs 2018'de kamyonet sürücüsü Melik Ünal (20) Konya Beyhekim Caddesi Şemsi Efendi Sokağı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Berat Yapar'a çarptı. Melik Ünal'ın 70-80 kilometre hızla gittiği iddia edildi. Kaza yerinde 40 metre fren izi saptandı. Kaza tespit tutanağında Melik Ünal'ın hem ehliyetsiz olması hem de hız sınırını aştığı için asli kusurlu olduğu, Berat Yapar'ın da 100 metre ilerideki yaya geçidini kullanmadığı gerekçesiyle tali kusurlu olduğu belirtildi.

Fotoğraftaki: Melik Ünal

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Bir canın cezası: 18 bin 200 TL
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