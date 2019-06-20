Bir canın cezası: 18 bin 200 TL

Konya 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianamesine göre, 3 Mayıs 2018'de kamyonet sürücüsü Melik Ünal (20) Konya Beyhekim Caddesi Şemsi Efendi Sokağı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Berat Yapar'a çarptı. Melik Ünal'ın 70-80 kilometre hızla gittiği iddia edildi. Kaza yerinde 40 metre fren izi saptandı. Kaza tespit tutanağında Melik Ünal'ın hem ehliyetsiz olması hem de hız sınırını aştığı için asli kusurlu olduğu, Berat Yapar'ın da 100 metre ilerideki yaya geçidini kullanmadığı gerekçesiyle tali kusurlu olduğu belirtildi.

Fotoğraftaki: Melik Ünal