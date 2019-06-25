Öldüren sıcak uyarısı

Afrika'dan gelen ve Avrupa'yı etkisine alan aşırı sıcak Türkiye'yi de etkileyecek. Türkiye'de 2010 ve 2016'da yaşanan yüksek sıcaklıkların bu yıl da görüleceğini söyleyen Prof. Dr. Orhan Şen "Fransa'da ve Avrupa'da 2003'te on binlerce kişinin öldüğü sıcaklıkların benzeri bu yıl Türkiye'de yaşanacak. Bu hafta Türkiye'nin yaşayacağı sıcaklıklar Avrupa'dan da fazla olacak. Pazar ve pazartesi serinleyecek ve yağış olacak ama 2 Temmuz itibariyle tekrar afet olarak nitelendirilen sıcaklıklar ile karşı karşıya kalacağız" dedi.

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu da Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi aşacağına dikkat çekerek "Özellikle güney bölgelerinde güneşli yerlerde durmak sağlık açısından tehlikeli" dedi.



METEOROLOJİ UYARDI

Bu haftaki aşırı sıcaklarla ilgili meteorolojiden de bir uyarı geldi. Meteoroloji 1'inci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman "İstanbul ve Marmara'da sıcaklıklar ortalamanın 2-4 derece üzerine çıkacak. Vatandaşlarımız uyarılarımıza dikkat etmeli" diye konuştu.

Dermatolog Dr. Erçin Özüntürk "Güneşe saat 11.00-16.00 saatleri arasında maruz kalmamalıyız. Mutlaka güneş koruyucusu sürmeliyiz. 3 yaşa kadar çocuklar kesinlikle direkt güneş ışınlarına maruz bırakılmamalı. Yaşlılar da çok dikkatli olmalı. Eğer D vitamini sentezi için güneşten yararlanılacaksa, avuçlarının içini 5 dakika kadar güneşe tutmaları yeterli" dedi. Memorial Şişli Hastanesi Dermatoloji Uzmanı olan Uz. Dr. Füsun Bilgin Karahallı ise "D vitamini sentezi için sabah saat 10.00'dan önce yaklaşık 15 dakika boyunca güneş koruyucu kullanmadan güneşe çıkmak yeterli. Yaz boyunca çocukların güneşten korunmasına iki kat daha fazla özen gösterilmeli. Çocukluk çağında yaşanan güneş yanıkları ileride cilt kanseri riskini artırıyor" dedi.

BUGÜN NELER OLDU