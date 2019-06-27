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İkiziyle yer değiştirip cezaevinden kaçan mahkum yakalandı

E Tipi Kapalı 'ndeki açık görüş sırasında kendisini ziyarete gelen ikiziyle yer değiştirip eden zanlı yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda kovalamaca sonucu yakalanan Hasan A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Mahkumun kardeşi de gözaltına alındı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2019 23:21 Güncelleme Tarihi: 27.6.2019 23:29
İkiziyle yer değiştirip cezaevinden kaçan mahkum yakalandı

Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çilek Mahallesi'ndeki E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hasan A. firar etti.

KARDEŞİYLE YER DEĞİŞTİ

Mahkumun, açık görüş nedeniyle ziyaretine gelen ikizi Hüseyin A. ile yer değiştirdiğini belirleyen cezaevi yönetimi, çalışma başlattı.

İlçedeki Güneş Mahallesi'nde ikamet eden bir akrabasının evinde saklandığı tespit edilen firari mahkum, kendisini yakalamaya gelen ceza infaz koruma memurlarını karşısında görünce evden kaçtı.

KARDEŞİ DE GÖZALTINDA

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda kovalamaca sonucu yakalanan Hasan A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Mahkumun kardeşi de gözaltına alındı.

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İkiziyle yer değiştirip cezaevinden kaçan mahkum yakalandı
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