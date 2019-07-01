İslam bilimine büyük ilgi

BUGÜN NELER OLDU

Geçen yıl 30 Haziran'da vefat eden İslam tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin'in 2008'de kurulmasına büyük emek harcadığı İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi, bu yılın ilk altı ayında yerli ve yabamncı 90 bin turist tarafından ziyaret edilerek Topkapı Sarayı, Ayasofya ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'nden sonra tarihi yarımadadaki en çok gidilen kültür duraklarından biri oldu. Gülhane Parkı içeisinde yer alan müzede İslam bilim tarihinde ilk defa ortaya konulan 600 icat yer alıyor. İslam medeniyetinin 9'uncu ve 16'ncı yüzyıllar arasında bilim ve teknolojide ulaştığı zirveyi titiz bir çalışmayla ortaya koyan müzedeki icatların büyük bir kısmı kopyaları, Sezgin'in direktörlüğünü yaptığı Goethe Üniversitesi'ne bağlı Arapİslam Bilimleri Tarihi Ensititüsü tarafından, yazılı kaynaklardaki tarif ve resimlere göre, küçük bir kısmı ise günümüze kadar ulaşan orjinallerine dayanılarak yapıldı. Osmanlı bilgini Takiyeddin'in 1559'da yaptığı mekanik saat, Ebu Said Es-Siczi'nin planetaryumu, Abdurrahman el-Hazini'nin su ve ağırlık prensibine göre çalışan dakika terazisi, İbn-i Sina'nın el-Kanun F'it Tıp kitabı 7 gün açık müzede görülebilecek icat ve eserlerden bazıları.2019, Başkan Erdoğan tarafından geçen yıl 30 Haziran'da vefat eden 'Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' olarak ilan edilmişti. Arapİslam Bilim Tarihi eserinin 18'inci cildini yazarken vefat eden Sezgin ömrünü Arap-İslam kültürünün tabi bilimler tarihini araştırmaya adadı. Sezgin, 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra cuntacılar tarafından 'Zararlı Profesör' olarak gösterilerek 36 yaşında vatanını terk etmek zorunda kalmıştı. Sezgin'i ölümünün birinci yıldönümünde şükranla yad ediyoruz.