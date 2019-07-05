Kelebek kaçakçısı 2 profesör yakalandı

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ADIYAMAN'DA yurt dışına kaçırmak için izinsiz böcek ve kelebek yakalayan İtalya ve İngiltere uyruklu iki profesör gözaltına alındı. Şüphelilere 120 bin 326 lira idari para cezası uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karadut köyünde yabancı uyruklu kişilerin tuzak kurarak kelebek ve böcek avladıkları ve bunları yurt dışına kaçıracakları bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bölgede arazi taraması yapan ekipler, böcek yakalamak için kurdukları tuzakları almaya gelen İtalya uyruklu G.S.'yi yakaladı. Bu kişinin kaldığı pansiyona düzenlenen operasyonda İngiltere vatandaşı P. J. M. gözaltına alındı. Profesör oldukları belirlenen şüphelilerin kaldıkları odada yaklaşık 600 böcek ve 25 kelebek bulundu. Şüphelilere 120 bin 326 lira idari para cezası uygulandı. AA