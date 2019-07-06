Fuat Sezgin’in eserleri bu kütüphanede yaşayacak

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Gülhane Parkı içerisinde yer alan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan'ın da katıldığı törenle açıldı. Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anlatmanın çok zor olduğunu belirterek, "Ömrünü adadığı bilimler tarihi alanı, onunki gibi bir başarı öyküsü çok az yazmıştır" dedi. Ersoy, kütüphanenin bilimler tarihi sahasında, dünyada tek olma özelliğine sahip olduğunu da belirterek "Sayın Hocamızın, Almanya'dan getirilen kitapları ile bizzat kendisi tarafından seçilerek, çeşitli kitapçılar ve sahaflardan satın alınan toplam 27 bin 26 eser kütüphane raflarındaki yerini almıştır. Bu kitaplardan yaklaşık 18 bini, Fuat Hocamızın Goethe Üniversitesi'ndeki kütüphanesinden getirilmiştir "diye konuştu.Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan da "Gerçekten İslam Bilim tarihine meraklı olan herkesin dünyada referans kütüphanesi burası. Onun için inşallah hakkıyla kullanılır. Daha çok araştırmacıyı buraya çeker" diye konuştu.