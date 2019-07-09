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’den ve yağış uyarısı geldi! ’da çok kuvvetli yağış bekleniyor

Genel Müdürlüğü’nden gelen uyarısına göre başta olmak üzere, Türkiye’de birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Balkanlardan gelmesi beklenen yağışlar, İstanbul başta olmak üzere birçok il de etkili olacak. Özellikle vatandaşları konuyla ilgili uyaran Meteoroloji yağışların ne zaman başlayacağını da yayınladığı tahmini ile açıkladı. Peki, İstanbul’da sağanak yağış ne zaman görülecek. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika hava durumu uyarıları…

Giriş Tarihi: 9.7.2019 19:25
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! İstanbul’da çok kuvvetli yağış bekleniyor

Genel Müdürlüğü'nden ile ilgili hava durumu ve yağış ile ilgili uyarıları gelmeye devam ediyor. Temmuz ayını yaşadığımız şu günlerde sıcaklıklarda son derece artarak etkisini göstermeye başladı. Ancak, Meteoroloji'den bugün beklenmedik bir uyarı geldi. 'da etkili olacağı belirtilen gök gürültülü sağanak yağışlar ne zaman yağacak? Yağışlar ne kadar sürecek? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika uyarıları ve 5 günlük hava durumu raporu…

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARISI GELDİ! İSTANBUL'DA ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Haberimizin detaylarından, MGM tarafından yapılan tahmin uyarısına ulaşabilir, yağışların İstanbul'da ve çeşitli bölgelerde ne kadar süreceğini öğrenebilirsiniz.

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! İstanbul’da çok kuvvetli yağış bekleniyor
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