Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! İstanbul’da çok kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili hava durumu ve yağış ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Temmuz ayını yaşadığımız şu günlerde sıcaklıklarda son derece artarak etkisini göstermeye başladı. Ancak, Meteoroloji'den bugün beklenmedik bir uyarı geldi. İstanbul'da etkili olacağı belirtilen gök gürültülü sağanak yağışlar ne zaman yağacak? Yağışlar ne kadar sürecek? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika uyarıları ve 5 günlük hava durumu raporu…

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARISI GELDİ! İSTANBUL'DA ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Haberimizin detaylarından, MGM tarafından yapılan tahmin uyarısına ulaşabilir, yağışların İstanbul'da ve çeşitli bölgelerde ne kadar süreceğini öğrenebilirsiniz.