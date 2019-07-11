Lüks barda 'Çav Bella' kurşunu

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan gece bekçileri M.Ö.A ve T.K., yanlarına arkadaşları M.C.'yi de alarak geçtiğimiz pazar akşamı Bebek sahilindeki lüks bir bara gitti. Barda ilerleyen saatlerde Çav Bella şarkısı çalmaya başladı.

AÇIĞA ALINDILAR

Şarkının çalınmasından rahatsızlık duyan ve öfkelenen bekçiler bar yetkilisi A.C. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında 2 bekçi, beylik tabancalarını çıkartarak birer el ateş etti. Barda büyük bir heyecan ve korkuya neden olan bekçiler ve arkadaşları gözaltına alındı. Bekçiler ve arkadaşları M.C, haklarında yapılan adli işlemin ardından serbest bırakıldı. Ancak bekçiler, haklarında başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı.