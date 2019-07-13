Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Öğretmenden sakızlı işkence

Öğretmenden sakızlı

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2019
Öğretmenden sakızlı işkence
İstanbul'da 11 yaşındaki A.İ. İstanbul'da bulunan özel bir öğretim kurumunda eğitim görüyordu. 18 Nisan günü matematik dersine giren A.İ. derste sakız çiğniyordu. İddiaya göre öğretmen İlkay T., öğrencisinin sakız çiğnemesine kızdı ve yanına çağırarak önce sert bir uyarıda bulundu, ardından çocuğun ağzındaki sakızı çıkararak saçına yapıştırdı. Öğretmen küçük çocuğun kafasına yapıştırdığı sakızı işkence yapar gibi kafasından yoldu. Sınıf içinde çığlık çığlığa bağırarak feryat eden küçük çocuğun yardımına müdür yardımcısı koştu. A.İ.'yi önce okul revirine götüren müdür yardımcısı ardından ağlama krizine giren çocuğu tedavi ettirmek için hastaneye götürdü.
Anne ve babaya durum haber verildiğindeyse çocuklarını o durumda gören ebeveynler önce okul müdürü ve müdür yardımcısı ile tartışıp ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğretmenden sakızlı işkence
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN