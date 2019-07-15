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Bugün açık mı? Pazartesi kargolar çalışıyor mu? 2019 Çalışma saatleri

Demokrasi ve Milli Birlik Günü ülkemizde törenlerle anılacak. Bilindiği üzere 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü resmi tatil ilan edilmişti. Bu günün resmi tatil olmasının ardından vatandaşlar, resmi işleri için hangi kurumların açık olduğunu merak ediyor. Özellikler , kargo çalışma saatleri ile ilgili bireyler araştırma yapıyor. Peki, 15 Temmuz'da PTT açık mı? İşte 15 Temmuz Pazartesi günü PTT ve kargo çalışıyor mu? İşte 2019 PTT çalışma saatleri!

Giriş Tarihi: 15.7.2019 08:58 Güncelleme Tarihi: 15.7.2019 08:58
Bugün PTT açık mı? 15 Temmuz Pazartesi kargolar çalışıyor mu? 2019 PTT kargo Çalışma saatleri

Milli Birlik ve Demokrasi Günü'ne kısa süre kaldı. Vatandaşlar bugün için anma törenlerine katılacak. Özellikle resmi kurumların çalışma saatleri ve açık olup olmadıkları bireylerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. ve kargolarda işlem yapılıp yapılmayacağını merak edenler "15 Temmuzda PTT, , ?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Gününde PTT ve kargo çalışıyor mu? İşte merak edilen ayrıntılar

15 TEMMUZ'DA PTT VE KARGO TATİL Mİ?

15 Temmuz Pazartesi günü resmi tatil olacak. Bu nedenle de resmi kurumlar kapalı olacak. Peki, 15 Temmuz Pazartesi PTT ve kargo çalışıyor mu? PTT açık mı? İşte detaylı bilgiler…

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Bugün PTT açık mı? 15 Temmuz Pazartesi kargolar çalışıyor mu? 2019 PTT kargo Çalışma saatleri
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