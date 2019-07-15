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Prostat kanserine karşı 4 boyutlu devrim

DİDEM SEYMEN
DİDEM SEYMEN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2019
Prostat kanserine karşı 4 boyutlu devrim
İstanbul'da Süleyman Evli (64), yüksek tansiyon hastalığı nedeniyle sıkıntıları artınca kalbi için testler yaptırdı. Hiçbir şikâyeti olmamasına rağmen prostat kanseri olduğu ortaya çıktı. Liv Hospital Ulus Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Merdan Fayda, Evli için prostat brakiterapisi tedavisinin uygun olduğuna karar verdi. İnce tüpler aracılığıyla prostattaki kanserli tümöre yüksek dozda radyoterapi uygulanmasına dayanan 'brakiterapi', sağlam hücrelere zararı da minimuma düşürdü. Tedavide güzel sonuçlar alındı. Prof. Dr. Merdan Fayda, "Hasta 4 boyutlu yüksek doz hızlı prostat brakiterapisine iyi bir adaydı" dedi.
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Prostat kanserine karşı 4 boyutlu devrim
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