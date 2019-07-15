Prostat kanserine karşı 4 boyutlu devrim

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İstanbul'da Süleyman Evli (64), yüksek tansiyon hastalığı nedeniyle sıkıntıları artınca kalbi için testler yaptırdı. Hiçbir şikâyeti olmamasına rağmen prostat kanseri olduğu ortaya çıktı. Liv Hospital Ulus Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Merdan Fayda, Evli için prostat brakiterapisi tedavisinin uygun olduğuna karar verdi. İnce tüpler aracılığıyla prostattaki kanserli tümöre yüksek dozda radyoterapi uygulanmasına dayanan 'brakiterapi', sağlam hücrelere zararı da minimuma düşürdü. Tedavide güzel sonuçlar alındı. Prof. Dr. Merdan Fayda, "Hasta 4 boyutlu yüksek doz hızlı prostat brakiterapisine iyi bir adaydı" dedi.