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haberi: personeline hakaret eden 'e hapis istemi! Yeni detaylar...

İstanbul 'nda personele hakaret eden 'ten haberi geldi! Havalimanı personeli 24 yaşındaki 'ye 'sokak süprüntüsü, bana dokunamazsın ben Çingenelerle temas etmiyorum' diyerek hakaretlerde bulunan Fatma Funda Esenç hakkında 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ayrıca Tuğçe Selvi'nin ifadesinde yeni detaylar da ortaya çıktı; son dakika haberinin ayrıntıları burada...

Giriş Tarihi: 18.7.2019 08:15
Son dakika haberi: Havalimanı personeline hakaret eden Fatma Funda Esenç'e hapis istemi! Yeni detaylar...

'in personeli 'ye söylediği sözler hakkında yeni detaylar da ortaya çıktı. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Bodrum'a gideceği uçağın rötar yapması nedeniyle havalimanı personeli Tuğçe Selvi'ye yönelik hakaretleri ile tepki çeken Fatma Fnda Esenç hakkında 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Esenç 'kişinin şeref ve saygınlığına saldırarak hakaret' ile 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarını işlemekle suçlanıyor.

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Son dakika haberi: Havalimanı personeline hakaret eden Fatma Funda Esenç'e hapis istemi! Yeni detaylar...
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