Son dakika haberi: Havalimanı personeline hakaret eden Fatma Funda Esenç'e hapis istemi! Yeni detaylar...

Fatma Funda Esenç'in havalimanı personeli Tuğçe Selvi'ye söylediği sözler hakkında yeni detaylar da ortaya çıktı. Hürriyet Gazetesi'nin son dakika haberine göre; Bodrum'a gideceği uçağın rötar yapması nedeniyle havalimanı personeli Tuğçe Selvi'ye yönelik hakaretleri ile tepki çeken Fatma Fnda Esenç hakkında 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Esenç 'kişinin şeref ve saygınlığına saldırarak hakaret' ile 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarını işlemekle suçlanıyor.