Sosyal medya 51. Bölge’yi konuşuyor! 1,4 milyon kişi Uzaylıları görmek için 51.Bölge’de toplanacaklar!

Facebook üzerinden şaka olarak başlayan ancak Amerikan Hava Kuvvetleri'ni kaygılandıran bir durum oluştu. 51.Bölge olarak geçen Amerika'nın Nevada bölgesinde uzaylıları görmek için toplanacak 1,4 milyon insan var. Her geçen gün etkinliğe katılım sayısının arttığı uzaylıları görme etkinliği aynı zamanda tedirgin ve endişe veren bir durum oluşturdu. Amerikan Hava Kuvvetleri'ni kaygılandıran bu durum tehdit olarak algılanırken Hava Kuvvetleri Sözcüsü bir açıklama yaptı. İşte 51.Bölge etkinliği ile ilgili tüm detaylar..

51.BÖLGE ETKİNLİĞİ

1,4 milyon kişi 20 Eylül için planlanan baskına katılacağını, 1,1 milyon kişi de "katılmayı düşünebileceğini" yazınca Hava Kuvvetleri, halka çölün ortasındaki "Area 51" üssünden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Hava Kuvvetleri Sözcüsü, New York Times gazetesine açıklamasında üs bölgesine girmenin tehlikeli ve yasak olduğunu belirterek "Hava Kuvvetleri, Amerika ve varlıklarını korumaya hazırdır" dedi.

Üssün çevresindeki "Yasak bölge" tabelalarında üsse girmeye çalışanlara karşı güç kullanılabileceği uyarısının yer aldığı belirtiliyor.

"UZAYLI" OTELİNDE YER KALMADI

New York Times gazetesi, Nevada'daki uzaylı temalı "Little A'Le'Inn" otelinde 20 Eylül için yer kalmadığı söyleniyor.

Guardian gazetesi, etkinliğe katılacaklarını söyleyenlerin dediklerini yapması durumunda bile üsse yaklaşmaları şansının olmadığını, ıssız bölgenin sıkı şekilde korunduğunu ve çevrede market ya da tuvalet dahil hiçbir tesisin olmadığını yazdı.

"Uzaylıları görmek için" yapılan baskın çağrısında "Biz onların mermilerinden daha hızlı koşarız" deniyor.

Jackson Barnes adlı bir kullanıcı Facebook mesajında "Merhaba Amerikan Hükümeti. Bu bir şakadır ve planımı hayata geçirmeyi düşünmüyorum. Sadece 'beğeni' almak için yaptım. İnsanlar gerçekten üsse hücum etmeye karar verirse sorumlu ben değilim" diyor.

Komplo teorilerinde Amerikan ordusunun varlığını 2013'te kabul ettiği "Area 51" üssünde uzaylıların ve düşürülen UFO'ların tutulduğu öne sürülüyor. Komplo teorileri 1989'da Bob Lazar adlı, Area 51'de bir UFO üzerinde çalıştığını ve fizikçi olduğunu öne süren bir kişinin televizyon röportajından sonra başlamıştı.

Lazar, "UFO'yu parçalarına ayırdığını ve dünyadaki uzaylı yaşamına ilişkin resmi belgeleri gördüğünü" iddia ediyor.