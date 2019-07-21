Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarısına göre İstanbul başta olmak üzere birçok ilde için hava durumu raporları yayınlandı. Yayınlanan raporda bazı illerimizde yağışlar beklenirken, diğer illerde ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinde olacak. Pazar günü dışarı çıkma planı yapan bireyler konuyla ilgili açıklamaları yakından takip ederken, Sabah.com.tr olarak biz tüm gelişmeleri sizler için hazırladık. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu uyarısı!

METEOROLOJİ UYARDI! BİRÇOK İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporuna haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz…