Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat!

’den ve sağanak yağış uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat!

Genel Müdürlüğü’nden bugün yapılan uyarısına göre bazı illerimizde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Özellikle Pazar günü dışarı çıkma planı yapan bireyler, evlerinden çıkmadan önce hava durumu raporlarına göz atıyorlar. Temmuz ayının sonlarına doğru gelmemize rağmen, sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin altında olması ve yağışların görülmesi vatandaşları da konuyla ilgili araştırmalara itiyorlar. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 21.7.2019 10:22
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat!

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarısına göre İstanbul başta olmak üzere birçok ilde için raporları yayınlandı. Yayınlanan raporda bazı illerimizde yağışlar beklenirken, diğer illerde ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinde olacak. Pazar günü dışarı çıkma planı yapan bireyler konuyla ilgili açıklamaları yakından takip ederken, Sabah.com.tr olarak biz tüm gelişmeleri sizler için hazırladık. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu uyarısı!

METEOROLOJİ UYARDI! BİRÇOK İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporuna haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN