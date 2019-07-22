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'da korkunç olay... 6 çocuktan 2'si kayboldu

'da sulama kanalına düşen topu almak için suya giren 6 çocuktan 4'ü kurtarıldı, 2'si kayboldu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.7.2019 20:59
Adana'da korkunç olay... 6 çocuktan 2'si kayboldu

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi, Levent Mahallesinde boş arazide futbol oynayan çocukların topu, DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Çocuklardan biri topu almak için suya girince boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşları da onu kurtarmak isterken girdikleri suda akıntıya kapıldı. Suda sürüklenerek yardım çığlıkları atan çocukların imdadına mahalle sakinleri koştu. Vatandaşlar 6 çocuktan 4'ünü kurtararak kanaldan çıkardı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Çocuklardan ikisi akıntıya kapılarak kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü'ne bağlı CANKUR ekipleri ile Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıçlar olay yerine gelerek sulama kanalında arama kurtarma çalışması başlattı.

İki çocuğu arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Adana'da korkunç olay... 6 çocuktan 2'si kayboldu
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