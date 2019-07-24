Lozan'ın 96.yıldönümü! Lozan Barış Antlaşması nedir? Lozan Barış Antlaşması neden önemlidir?

24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre'nin Lozan şehrinde imzalanan Lozan Barış Antlaşması'nın bugün 96.yıldönümü. TBMM ile İtilaf Devletleri arasında yer alan antlaşmaya Fransa, İtalya, Yunanistan, Japonya da katıldı. Kurtuluş Savaşı'nın resmen sona ermesi ile birlikte Türkiye Sevr Antlaşması ile kendisinden alınan toprakları ve hakları Lozan ile geri almıştır. Resmi olarak sınırlarımızın çizildiği Lozan Barış Antlaşması bu bakımdan önemlidir.

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI

Lozan Antlaşması'nda görüşülen konular şu şekildedir; Kapitülasyonlar, azınlıkların son durumu, savaş tazminatı, Osmanlı Devleti'nden kalan borçlar, Musul meselesi, Boğazlar meselesi...