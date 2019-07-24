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Lozan'ın 96.yıldönümü! nedir? neden önemlidir?

ile İtilaf Devletleri arasında yer alan 'nın bugün 96. Yıldönümü. 24 Temmuz 1923 tarihinde 'nin Lozan kentinde imzalanıyor ve , Sevr Antlaşması ile birlikte kendisinden alınan hakları ve toprakları geri kazanıyor. Aynı zamanda sınırlarımızın resmi olarak belirlenmesi bu antlaşma ile birlikte kabul edilmiştir. Bu bakımdan önemli olan nedir? ?

Giriş Tarihi: 24.7.2019 11:32 Güncelleme Tarihi: 24.7.2019 11:32
Lozan'ın 96.yıldönümü! Lozan Barış Antlaşması nedir? Lozan Barış Antlaşması neden önemlidir?

24 Temmuz 1923 tarihinde 'nin Lozan şehrinde imzalanan 'nın bugün 96.yıldönümü. ile İtilaf Devletleri arasında yer alan antlaşmaya Fransa, İtalya, Yunanistan, Japonya da katıldı. Kurtuluş Savaşı'nın resmen sona ermesi ile birlikte Sevr Antlaşması ile kendisinden alınan toprakları ve hakları Lozan ile geri almıştır. Resmi olarak sınırlarımızın çizildiği bu bakımdan önemlidir.

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI

Lozan Antlaşması'nda görüşülen konular şu şekildedir; Kapitülasyonlar, azınlıkların son durumu, savaş tazminatı, Osmanlı Devleti'nden kalan borçlar, Musul meselesi, Boğazlar meselesi...

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Lozan'ın 96.yıldönümü! Lozan Barış Antlaşması nedir? Lozan Barış Antlaşması neden önemlidir?
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