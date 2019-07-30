4 milyon 795 bin Euro'yu çalıp kaçtı! Kuru ekmeğe muhtaç kaldı!

Adana'da banka ve kurumlar arasında para transferi yapan firmanın güvenlik müdürlüğünü yaparken 4 milyon 795 bin Euroyu arkadaşlarıyla birlikte çalıp kayıplara karışan Burak Ekinci ve ona yardım ettiği ileri sürülen 1'i kadın 6 kişi film gibi takip ve operasyondan sonra gasp dedektifleri tarafından yakalandı.

Adana'da 26 Haziran Çarşamba günü meydana gelen olayda, banka ve kurumlar arasında para transferi yapan firmanın müdürü Burak Ekinci (29), içerisinde 4 milyon 795 bin Euro bulunan iki çuvalı alarak beraberindeki 4 kişiyle birlikte kaçtı. Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş özel ekip kurulması talimatını verdi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliğindeki deneyimli dedektiflerden özel ekip oluşturuldu. Özel ekip para transferi yapıldığı yerden zanlıların kaçtığı ve bıraktığı otomobil güzergahındaki yaklaşık 100 kameranın görüntülerini izleyerek olaya Burak Ekinci'den başka kimlerin karıştığını tek tek tespit etti.



