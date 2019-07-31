Biyoteknolojinin yararları ve zararları nelerdir?

Biyoteknoloji bilimin ilerlemesinde önemli rol oynamaktadır. Bilim ve teknolojinin beraber gelişmesine neden olan biyoteknoloji aynı zamanda ülke ekonomisi için de oldukça kazançlı bir hal alınmasını sağlamaktadır. Gelişmekte olan teknoloji ve bilim sayesinde aynı zamanda ekonomik kalkınmasının önemli bir unsuru haline gelmektedir.

Biyoteknolojinin yararları nelerdir?

- Oluşabilecek salgın ve bulaşıcı hastalıkların erken teşhisinde ve tedavisinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu tarz salgın ve bulaşıcı hastalıkların erken teşhisi ortaya çıkabilecek bir felaketin önlenmesini sağlamaktadır.

- Aşı sektörünün gelişmesini sağlamaktadır.

- İlaç sektörünün daha da gelişmesi biyoteknolojinin en büyük yararları arasında yer almaktadır. Günden güne artan hastalıklar ve bu hastalıkların mecburen kullanılması gereken ilaçlar biyoteknoloji sayesinde daha da gelişmektedir.

- Biyoteknoloji genetik hastalıkların azaltılmasında büyük rol oynamaktadır.Azaltılabildiği gibi önlenebilir genetik hastalıklar biyoteknoloji sayesinde mümkün olabilmektedir.

- Hastalıklar veya ilaç sektörü dışında tarımdaki verimi arttırmak için de biyoteknoloji önemli bir rol oynamaktadır.

- Hayvancılığın daha verimli hale gelmesi sağlanmaktadır

- Gıda zehirlenmelerinin önüne geçilebilmesi biyoteknoloji sayesinde mümkün olmaktadır.

Biyoteknolojinin faydaları olduğu kadar zararları da vardır. Teknolojinin ve bilimin daha da ileri gitmesine katkıda bulunduğu gibi bazı durumlarda da insanlığı tehdit edebilmektedir.

Biyoteknolojinin zararları nelerdir?

- Biyoteknoloji taraflı olarak kullanıma çok müsaittir.

- Biyolojik silah yapımında kullanılmaktadır.

- Biyolojik silahlar canlılara ve cansız ortama zarar vermektedir.

- Genetiği değiştirilmiş organizmaların sebze ve meyve üretiminde kullanılmasına neden

olmaktadır.

- Biyoteknoloji kullanımı nedeniyle toksik atıklar meydana gelmektedir.

- Birçok canlının ölmesine ve besin zincirinin bozulmasına neden olmaktadır.

- Ekosistemin bozulmasına neden olmaktadır.

- Doğal denge ve döngülerin bozulmasına neden olmaktadır.

- Yanlış aşılama, gübreleme ve aşılama faaliyetlerinin yapılmasına neden olmaktadır.

- Tarım ilaçlarının biyolojik silah olarak kullanılmasına neden olur.

- Çevre kirliliklerinin yaşanmasına neden olmaktadır.

Biyoteknolojinin gelişmesi bazı kolaylıklar getirse de bazı zararların meydana gelmesine neden olmaktadır. İyi ellerde iyiye kullanılmakta, kötü ellerde kötüye kullanılmaktadır. Ekonomik kalkınma, sanayinin gelişmesi, gıda, arım, ilaç sanayinin gelişmesi, endüstriyel üretimin gerçekleşmesi için biyoteknoloji bir araç olarak kullanılmaktadır.