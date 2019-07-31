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sapığının ifadesi pes dedirtti! Bakın neden yapmış...

'nin Başiskele ilçesinde bulunan alışveriş merkezindeki markette reyonlara bakan kadının arkasına geçerek mastürbasyon yaptığı öne sürülen O.T. (26) yakalanarak adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul eden O.T., suçunu itiraf ederken öne sürdüğü sebep ise pes dedirtti. İşte iğrenç olay hakkında tüm detaylar!

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2019 16:39 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 16:57
Market sapığının ifadesi pes dedirtti! Bakın neden yapmış...

Olay, pazar günü Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde geldi. Alışveriş merkezindeki markete giden H.S. ile eşi V.S., ayrı reyonlara geçti. Mutfak eşyalarına bakan H.S., bir süre sonra tişörtünün arkasında bir ıslaklık hissetti. H.S. eli ile tişörtünü kontrol ettiğinde bir sıvı olduğunu gördü. H.S. yanına gittiği eşi V.S. ile marketin güvenlik görevlileriyle birlikte kamera odasına gitti. Görüntüler izlendiğinde H.S.'nin arkasında dolaşan kişinin mastürbasyon yaptığı görüldü.

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Market sapığının ifadesi pes dedirtti! Bakın neden yapmış...
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