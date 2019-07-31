Market sapığının ifadesi pes dedirtti! Bakın neden yapmış...

Olay, pazar günü Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde geldi. Alışveriş merkezindeki markete giden H.S. ile eşi V.S., ayrı reyonlara geçti. Mutfak eşyalarına bakan H.S., bir süre sonra tişörtünün arkasında bir ıslaklık hissetti. H.S. eli ile tişörtünü kontrol ettiğinde bir sıvı olduğunu gördü. H.S. yanına gittiği eşi V.S. ile marketin güvenlik görevlileriyle birlikte kamera odasına gitti. Görüntüler izlendiğinde H.S.'nin arkasında dolaşan kişinin mastürbasyon yaptığı görüldü.