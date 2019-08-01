İstanbul’un kadın hırsız çetesi yakalandı: 15 günde 14 eve girdiler

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Kadıköy'de 3 kadın şüpheli 15 günde, Caddebostan ve Göztepe'deki 14 eve girerek hırsızlık yaptı. Kadınların hırsızlık için girdikleri evlerden çok sayıda ziynet eşyası, 40 bin lira ve 10 bin dolar para çaldıkları tespit edildi.Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, şüpheli 3 kadını yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri Deniz Ç. (25) ve Kiraz K. (44)'yı gözaltına aldı. Kiraz K.'nın üzerinden Nejla K. adına sahte kimlik çıkarken diğer şüpheli Deniz Ç.'nin 41 adet suç dosyası olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 kadın tutuklanarak, cezaevine gönderildi.Yakalanan şüphelilerin hırsızlık yaptıkları semtlere göre kıyafetlerini giydikleri öğrenildi. Apartman kapısından girdikten sonra boş evleri bulmak için tek tek kapıları gezen hırsızlar, kapıyı açan olursa dilenci olduklarını, bazen de yanlış adrese geldiklerini söyleyip kurtuluyorlardı. Evde kimsenin olmadığını anlayınca kartla kapıyı açıp ellerine taktıkları çorapla evde alabildikleri değerli eşyaları çalıp üzerlerine saklıyorlardı.Öte yandan kadınların bir apartmana hırsızlık için girmeleri güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerden şapkalı bir kadının yüzünü yelpaze ile gizlediği görülüyor. Diğer kadınların ise kendilerini gizlemek için kafalarına şal doladıkları görüntülere yansıdı.