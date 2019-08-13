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Son dakika: Tartıştığı ablasını bıçaklayarak öldürdü

'da yaşayan  Ç.(19), tartıştığı ablası Kader Ç.'yi (20) ensesinden bıçaklayarak öldürdü. Asilhan Ç., ardından bileğini keserek intihara kalkıştı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2019 19:57 Güncelleme Tarihi: 13.8.2019 19:58
Son dakika: Tartıştığı ablasını bıçaklayarak öldürdü

Olay saat 16.00 sıralarında Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki gecekonduda geldi. Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle 8 aydır annesiyle İstanbul'da yaşayan Kader Ç., dün Aksu'da babası ile kardeşinin oturduğu gecekonduya geldi. Bugün akşam saatlerinde Kader Ç. ile kardeşi Asilhan Ç. arasında tartışma çıktı. Ablasının İstanbul'a dönmesini isteyen Asilhan Ç., kavganın büyümesi üzerine Kader Ç.'yi ensesinden bıçakladı. Asilhan Ç., ardından eline geçirdiği maket bıçağıyla bileğini keserek intihara kalkıştı.


Sesleri duyan baba Mustafa Ç. ile diğer yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Kader Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı Asilhan Ç. ise ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Asilhan Ç., buradaki müdahalenin ardından gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kader Ç.'nin cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Son dakika: Tartıştığı ablasını bıçaklayarak öldürdü
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