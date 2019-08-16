Kanser ilacı fabrikası kurarken kansere yakalandı

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Kanserilacı fabrikasını açma aşamasındayken böbrek kanseri olduğunu öğrenen iş insanı İrfan Koç, bir yılda yendiği kanserin son kalıntılarını da fabrikasında üretilen ilaçlarla attı. Kanser olduğu dönemde hastalığını çalışanlarından ve iş ortaklarından gizleyen Onko & Koçsel İlaç Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Koç, halihazırda Türkiye'nin ilk yüzde 100 yerli sermayeli kanser ilacı (kemoterapi tedavisinde kullanılan ilaçlar) üretim tesisine sahip. İrfan Koç, Türkiye'nin ilk yüzde 100 yerli sermayeli kanser ilacı üretim fabrikasını 2015'te Gebze'de kurduğunu, fabrikanın kuruluş aşamasında böbrek kanserine yakalandığını öğrendiğini anlattı. Koç, "2014'ün yazında böbrek kanseri olduğumu öğrendim. Böbrek kanseri çok hızlı gelişen bir tür ve bendeki agresif bir tümördü. 1-2 ayda gereken tedavileri uygulamasaydım yaşama imkânım yoktu. Erken teşhis önemli" dedi.İrfan Koç şöyle devam etti: "Çok çökmüştüm. Ölmeyeceğimi göstermek için kemoterapiden kalkıyordum, uçağa binip Bodrum'a gidiyordum. Bu sırada fabrikaya geliyordum, geziyordum. Bir senede kanseri yendim ve o arada fabrikamı açtım. Fabrikamda üretilen ilaçlarla kanserin son kalıntılarını da vücudumdan attım" diye konuştu.