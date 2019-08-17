17 Ağustos Marmara Depremi 20. yılında! 17 Ağustos Gölcük Depremi kaç şiddetinde oldu ve kaç kişi öldu?

Takvimler 17 Ağustos 1999'u gösterdiğinde ülkemiz açısından oldukça ağır ve yaralarla dolu bir deprem tecrübesini edinmek zorunda kaldık. Marmara Depremi olarak da adlandırılan 17 Ağustos Depremi'nin üzerinden tam olarak 20 yıl geçti. Asrın Felaketi olarak değerlendirilen olayın maddi yaraları devletin de desteğiyle kapanırken, manevi yaralar ise henüz kapanabilmiş değil. İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya başta olmak üzere hayatını kaybedenler için törenler düzenlenirken dualar da okunuyor. Törenlere devlet erkanından da katılım sağlanırken manevi acıların dindirilmesi ve bir daha böyle bir felaket yaşanmaması için vatandaşların bilinçlenmesi amaçlanıyor.

17 AĞUSTOS DEPREMİ'NDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

17 Ağustos depremi tüm Marmara Bölgesi'nde, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Resmî raporlara göre 17.480 ölüm, 23.781 yaralanma oldu. 505 kişi sakat kaldı. 285.211 ev, 42.902 iş yeri hasar gördü. Ayrıca 133.683 çöken bina ile yaklaşık 600.000 kişi evsiz kalmıştır. Yaklaşık 16.000.000 insan, depremden değişik düzeylerde etkilenmiştir. Bu nedenle Türkiye'nin yakın tarihini derinden etkileyen en önemli olaylardan biridir.

Deprem gerek büyüklük, gerek etkilediği alanın genişliği, gerekse sebep olduğu maddî kayıplar açısından son yüzyılın en büyük depremlerinden biridir. Depremin Türkiye'nin önemli bir sanayi bölgesi olan Marmara Bölgesi'nde meydana gelmiş ve çok geniş bir coğrafyayı etkilemiş olması, ülkede büyük sıkıntılara neden olmuştur.

MARMARA DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Richter ölçeğine göre 7,5 Mw büyüklüğünde gerçekleşen deprem, saat 3:02 de, 40,70 kuzey enlemi ile 29,91 doğu boylamının tarif ettiği bölgede, İzmit'in 11 km güneydoğusunda meydana gelmiştir.

Depremin büyüklüğü çeşitli kuruluşlar tarafından değişik değerlerde bildirilmiş ise de moment şiddeti büyüklüğü Mw = 7,5 ve yüzey dalgası büyüklüğü Ms = 7,7 değerleri civarında değişmektedir.

EN ÇOK KAYIP KOCAELİ'NDE VERİLDİ

Resmî rakamlarla Gölcük depremi'nde; Bolu'da 270, Bursa'da 268, Eskişehir'de 86, İstanbul'da 981, Kocaeli'nde 9.477, Sakarya'da 3.891, Yalova'da 2.504, Zonguldak'ta 3 olmak üzere toplamda 17.480 kişi hayatını kaybederken 2010 yılında yayımlanan Meclis Araştırması Raporu'nda sayı düzeltilerek bu depremde, 48 bin 901 yaralı, 505 sakat kalanların yanı sıra yıkılan ve ağır hasar gören bina sayısı da 96.796 konut ve 15.939 işyeri olarak belirtildi.

52 ÜLKE GÖLCÜK DEPREMİ İÇİN YARDIM ETTİ

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan 99 depremi, tüm dünyada büyük etki yarattı. Toplamda 52 ülkenin yardım ettiği olayda bu ülkeler arasında: Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Cezayir, Fas, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Irak, İsrail, İsveç, İtalya, Japonya, Kıbrıs Rum Kesimi, KKTC, Macaristan, Malezya, Mısır, Pakistan, Rusya, Suudi Arabistan, Ürdün, Yunanistan yer alıyordu.