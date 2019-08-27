Ünlü arabesk sanatçısı Selahattin Özdemir yaşamını yitirdi! Selahattin Özdemir kimdir?

Gelen son dakika haberine göre 3 gün önce merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Özdemir, hastaneye kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Selahattin Özdemir yapılan müdahalelerin ardından yoğun bakıma alınmıştı. Bugün gelen habere göre Selahattin Özdeimir Toros Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağman hayatını kaybetti. Peki, Selahattin Özdemir kimdir? İşte yanıtı...

ÜNLÜ ARABESK SANATÇISI SELAHATTİN ÖZDEMİR KİMDİR?

1961 yılında Adana dünyaya gelen Selahattin Özdemir, ilk albümünü 1982 yılında piyasaya çıkarmış ve 20'nin üzerinde albüm yapmıştır. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Özdemir, gençlik yıllarında okuduğu 'Yanlış Yerde Doğmuşum, 'Yaşamam Artık, 'Esrar Perdesi ve 'Hem yaratıyorsun hem Unutuyorsun' isimli 4 şarkıdan dolayı pişmanlık duyup, Adana Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne başvurmuş ve bu şarkıların albümlerinden çıkartılmasını ve radyolarda çalınmamasını talep etmiştir. Özdemir, 2019 yılında ise Mozart'ın 21. piyano konçertosunu sözlü olarak yorumlayarak dikkatleri üzerine çekmişti.