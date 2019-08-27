Norveçliler’in ayağını yerden kesecek proje

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Türk mimar Hayri Atak, Norveç'teki 600 metre yüksekte yer alan Preikestolen kayalığına inşa edilmek için tasarlanan projesiyle dünya basınında büyük ilgi gördü. Norveç'te bulunan Preikestolen kayalığına, Türk mimar Hayri Atak'ın tasarımıyla 600 metre yüksekliğindeki 3 katlı butik bir otel inşa edilecek. Norveç'te bulunan ve her yıl turistlerin büyük ilgisiyle karşılaşan Preikestolen kayalığına inşa edilecek ve henüz tasarım aşamasında olan otel, şimdiden görenlerin nefesini kesiyor.Kayalık içine yapılacak otelin, tamamen camdan ve dışarı doğru sarkan bir yüzme havuzu olacak. 3 katlı olması planlanan otelin oturma odalarının balkonları da dışarı doğru sarkacak şekilde tasarlandı. Otelin inşasına, gerekli izinler alındıktan sonra başlanacak. Dünyanın önde gelen medya kuruluşlarının yer verdiği Atak, projesi için uzun yıllardır çalıştığını söyledi. Atak, uluslararası medyaya verdiği demeçlerde projenin nasıl çıktığını anlattı:"Preikestolen yıllardır bana en çok heyecan veren yerlerden biri oldu. Bir gün bir arkadaşım Norveç gezisi sırasında bir fotoğraf gönderdi. Fotoğrafta bu kaya yer alıyordu. Orada olmasam da fotoğraftan o mekanın verdiği adrenalin hissini aldım. Hemen burada yaşama ve kayalıkların ötesine geçmeyi hayal ettim. Aslına bakarsanız bana ilham veren şey, bu kayalıklardan bakarak aldığım hissi öteye taşımak ve bu hissi bir deneyime dönüştürmek oldu." Atak, bu tasarımın daha çok macerayı seven misafirlerin hoşuna gideceğini belirterek "Burada yüzmek yerçekimsiz bir alanda yüzmek gibi birşey olacak. Bu havuz projenin tasarımının merkezi oldu" diye konuştu. Otelin kayalığın bir parçası veya bir uzantısı gibi düşünülebileceğini ifade eden Atak, "Kayalığın ötesini bir balkondansa bir havuzda hissetmenin çok daha heyecan verici olduğunu düşündüm" dedi.