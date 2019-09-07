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Son dakika! Otobüs şoförü şaşkına çevirdi! Molalarda soyguna gidiyormuş…

’daki soygun olayı son dakika gelişmesi olarak ajanslara düştü. Akılalmaz olayda şoförü Emrah G.(44), sefer aralarında hasta gibi davranarak gittiği hastanelerde, hastaların para ve değerli eşyalarını çalarak kaçmaya çalıştı. Şikayet üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. İşte otobüs şoförünün şaşkına çeviren son dakika gelişmesi…

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2019 18:20 Güncelleme Tarihi: 7.9.2019 18:24
Son dakika! Otobüs şoförü şaşkına çevirdi! Molalarda soyguna gidiyormuş…

Gelen son dakika haberine göre Antalya'da şehirlerarası otobüs şoförlüğü yapan adamın soygunu şoke etti. Akılalmaz olayda, sefer aralarında hasta gibi davranarak gittiği hastanelerde, hastaların para ve değerli eşyalarını çalan adamın görüntüleri polis tarafından incelemeye alındı. Bu gelişmenin ardından otobüs şoförü Emrah G.(44) polis ekipleri tarafından yakalandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

BURDUR'DA YAKALANDI

Polis, takibe aldığı şüpheliyi, Antalya-Burdur seferi sonrasında Burdur'da dinlenirken yakaladı. Antalya'ya getirilen ve sağlık kontrolünden geçirilen Emrah G., sorgusunda suçunu itiraf etti.

MOLALARDA SOYGUNA GİDİYORMUŞ

Emrah G., 2017 yılından bu yana hasta gibi davranarak hastanelere gittiğini ve farklı zamanlarda 4 hastanın para ve takılarını çaldığını söyledi.

İfadesinde, şehirlerarası otobüs firmalarında şoförlük yaptığını anlatan Emrah G., "Yolcuları otogara bıraktıktan sonra, boş olduğum anlarda, taksiye binip hastaneye gidiyordum. Hastaları takip edip, dalgınlıklarından faydalanarak çantalarındaki para ya da paraya çevrilecek eşyalarını alıyordum" dedi. Emrah G., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Son dakika! Otobüs şoförü şaşkına çevirdi! Molalarda soyguna gidiyormuş…
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