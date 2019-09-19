aSpor ve aPara yeni yaşını kutladı

BUGÜN NELER OLDU

Turkuvaz Medya Grubu'nun lider spor kanalı aSpor 5'inci yılını, ekonomiye yön veren aPara kanalı ise 1'inci yılını kutladı. Kutlamaya; Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Dr. Serhat Albayrak, aHaber, aSpor ve aPara Genel Müdürü Abdulhalik Çimen, aSpor Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz ile iki kanalın diğer yöneticileri ve çalışanları katıldı. İki kanalın yaş günü pastası Beşiktaş'taki merkez binada kesildi.Burada bir konuşma yapan Abdulhalik Çimen, "Sayın Serhat Albayrak'ın vizyonu ile bu kanalı kurduk. Genç bir ekip ama Türkiye'nin en deneyimli, en tecrübeli isimlerimizi de bünyemizde bulunduruyoruz" dedi. Serkan Korkmaz ise kanalların ekonomik zorluklarla kapandığı yıllarda Serhat Albayrak'ın bir spor kanalı açmasından dolayı teşekkür ettiğini ve zirveye tırmanarak bu girişimciliğin meyvelerini aldıklarını söyledi. aPara Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner de ekonominin saldırı altında olduğu bir dönemde yatırım yapılarak yayın hayatına başlanmasının önemine dikkat çekti. Kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Dr. Serhat Albayrak, "Spor haberciliğine yeni bir boyut kazandıran ilkeli yayıncılık anlayışıyla, Türkiye'nin açık ara referans spor kanalı olmaya devam eden aSpor, sadece futbolda değil basketboldan voleybola, motor sporlarından boksa kadar farklı spor branşlarını canlı yayın ve üstün yayın kalitesini ekranlara taşıyor. aSpor, güçlü altyapısı ve Türkiye'nin her yerinde bulunan muhabir kadrosu ile Türkiye ve dünyanın spor gündemini ve spor camiasının usta isimlerini zengin yayın içeriği ile ekranlara taşıyarak, yıllardır en çok izlenen spor kanalı oldu. aSpor'un başarısında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Spor, aSpor da izlenir" dedi.Dr. Serhat Albayrak, aPara için yayımladığı mesajda ise "Milli ekonomi için yola çıkan aPara, KOBİ'lerin sesi olarak en güncel sektör analizleri, finans haberleri ile piyasanın nabzını, para piyasalarındaki son dakika gelişmeleri uzman konuk değerlendirmeleriyle ekrana taşıdı. aPara; yurtiçi ve yurtdışındaki spekülatif ekonomi haberciliğine karşı, en doğru ve tarafsız ekonomi haberleri ve uzman değerlendirmeleriyle referans ekonomi kanalı olarak birçok otoritenin ve finans dünyasının takip ettiği kanal oldu. aPara ekonomi kanalımızın başarısına ortak olan çalışanlarımızı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.