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MPİ duyurdu: çekiliş sonuçları açıklandı! 19 Eylül sonuçları hemen bilet sorgula!

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Bugün de, Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu takipçileri için merak konusu oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bu akşam gerçekleştirilen 19 Eylül 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Bilet sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, haberimizden sorgulama yapabilirler. İşte, MPİ 19 Eylül Süper Loto çekilişi ile ilgili detaylar ve son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 19.9.2019 21:40
MPİ duyurdu: Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 19 Eylül Süper Loto sonuçları sonuçları hemen bilet sorgula!

On binlerce şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bu akşam gerçekleştirilen 19 Eylül Süper Loto çekilişi ile sona erdi. Geçen haftanın ardından Süper Loto sonuçları konusunda ilgi daha da artmıştı. Bu akşam, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberlerinin hepsi sabah.com.tr'de!

19 EYLÜL MPİ SÜPER LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULA

MPİ Süper Loto çekilişinin hemen ardından sonuçlar Ankara'da ve dijital olarak Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.15'de çekildi ve 21.20'ye doğru açıklandı.

İşte bu akşam yapılan çekilişte kazandıran şanslı numaralar...

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MPİ duyurdu: Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 19 Eylül Süper Loto sonuçları sonuçları hemen bilet sorgula!
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