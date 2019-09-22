Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Beyaza bürünecek...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi. Eylül ayının sonuna doğru gelinirken yurt genelinde yüksek kesimlerde de kar yağışı etkisini hissettirmeye başladı. Hal böyle olunca, o bölgelerde yaşayan vatandaşlar 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabını oldukça merak ediyor. MGM, beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklarken kar yağışı uyarısında bulundu. Öte yandan, Doğu Karadeniz'in sahil kesimi ve alçak rakımlı yerleri etkisi altına alan yağmur ve soğuk yüksek rakımlı yaylalarda yerini kara bıraktı.

ARDAHAN'DA KAR SÜRPRİZİ

Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan Şavşat-Ardahan Karayolunun 2640 rakımlı Sahara Dağı'nda kar yağışı, tipi ve sis yüzünden sürücüler zor anlar yaşadı. Sahara Dağı'nda kurulan Yavuzköyün yayla evleri kar altında kalırken, ortaya seyirlik manzara çıktı. Sahara Geçidi'nde kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.

Yetkililer, bu yolu kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.