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14 yerinden bıçaklayıp, başında sigara içen babanın akli dengesi araştırılacak

Bursa'da, kızı Yasemin Soydemir'i (33), kendisini borçlandıracağı gerekçesiyle 14 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladıktan sonra yere yığılan kızının başında sigara içen baba Mehmet Adnan Soydemir'in (61), tutuklu yargılandığı davada, akıl sağlığının yerinde olup olmadığı araştırılacak.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2019 09:58 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 10:11
Kızını 14 yerinden bıçaklayıp, başında sigara içen babanın akli dengesi araştırılacak

Olay, geçtiğimiz Ocak ayında, merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi Şible Caddesi'nde meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Mehmet Adnan Soydemir ile kızı Yasemin Soydemir, olay gecesi para nedeniyle tartıştı. Mehmet Adnan Soydemir, daha sonra uyuyan göğsünden, boynundan ve kalçasından bıçakladı. 14 bıçak darbesi alan Yasemin Soydemir, çığlıkları duyan komşularının ihbarı üzerine gelen ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Mehmet Adnan Soydemir ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kızını 14 yerinden bıçaklayıp, başında sigara içen babanın akli dengesi araştırılacak
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