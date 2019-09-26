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AFAD ve Kızılay'dan çok önemli uyarısı

Kızılay Başkanı 'daki 6.0 şiddetindeki depremin ardından son dakika açıklamasında bulundu. Kerem Kınık, "Yerkabuğunu kırabilecek bir enerji oluşturabileceğinden hasarlı ve riskli binalardaki vatandaşlarımızın evlerini terk etmesi gerekiyor" dedi. AFAD Dairesi Başkanı Murat Nurlu da "Deprem Kuzey Anadolu fayında meydana geldi. 4.5-4.6 büyüklüğünde artçılar meydana gelebilir. Hasarlı binalara girmeyin" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 26.9.2019 14:58 Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 15:16
AFAD ve Kızılay'dan çok önemli deprem uyarısı

Kızılay Başkanı Kerem Kınık İstanbul'daki 6.0 şiddetindeki depremin ardından çok önemli uyarılarda bulundu.

Son dakika: İstanbul'da 6.0 şiddetinde deprem!

RİSKLİ BİNALARDAKİ VATANDAŞLARIMIZIN EVLERİNİ TERK ETMESİ GEREKİYOR

Kerem Kınık, "Bu #Deprem Marmarada beklediğimiz büyük deprem fayında oldu. Orta büyüklükte bir deprem ve bir iki hafta bu hatta artçılar (4 ve üzeri)sürebilir. Yerkabuğunu kırabilecek bir enerji oluşturabileceğinden hasarlı ve riskli binalardaki vatandaşlarımızın evlerini terk etmesi gerekiyor" dedi.

İstanbul'da yaşanan deprem ile ilgili Kızılay Başkanı'ndan son dakika açıklaması!

AFAD: HASARLI BİNALARA GİRMEYİN

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, "Deprem Kuzey Anadolu fayında meydana geldi. 4.5-4.6 büyüklüğünde artçılar meydana gelebilir. Hasarlı binalara girmeyin" diye konuştu.

Son dakika: İstanbul'da deprem paniği! İşte ilk kareler...
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AFAD ve Kızılay'dan çok önemli deprem uyarısı
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