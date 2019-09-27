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nasıl hazırlanır? Deprem çantası hazırlanırken içinde neler olmalıdır?

İstanbul’da yaşanan depreminin ardından aranan başlıklar arasında yer aldı. Çevre illerde de hissedildiği bilgisi geldi. Gelecek bir afet öncesinde tedbirli olabilmek adına kolay ve pratik çanta hazırlanmalıdır. Akıllara ilk gelen ise deprem çantası hazırlamak oluyor. Bu tip durumlar için afet çantanızın içinde olması gerekenleri doğru belirleyip, çantanızı kolay ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Peki deprem çantası nasıl hazırlanır, deprem çantasında neler olmalıdır?

Giriş Tarihi: 27.9.2019 09:12 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 09:13
Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantası hazırlanırken içinde neler olmalıdır?

Türkiye'nin metropol ilçesi İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde depremin meydana gelmesi kentte korku dolu anlar yaşattı. Uzmanlar deprem konusunda çantaların önceden hazırlanması gerektiği uyarısında bulundu. Gelecek bir afet öncesinde tedbirli olabilmek adına kolay ve pratik çanta hazırlanmalıdır. Bunun için ihtiyacınız olabilecek şeyleri belirleyip, çantanızı kolay ulaşabileceği bir yerde saklamalısınız. Peki nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalıdır?

DEPREM ÇANTASI NASIL HAZIRLANIR?

Türkiye'de ve dünyada yaşanan son depremler vatandaşları korkutuyor. Deprem öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler ise hayati önem taşıyor. Haberimizin devamında deprem çantasında neler bulundurulması gerektiğine dair detaylara yer verdik.

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Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantası hazırlanırken içinde neler olmalıdır?
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