Gündoğdu: Artçılar bitene dek durum kritik

BUGÜN NELER OLDU

Jeofizik uzmanı ve emekli İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Oğuz Gündoğdu: "Son deprem tekrar aynı yerde oldu. Mekanizması biraz farklı olmakla beraber o da aynı. Tabii bu tedirginliğimi de arttırdı. Bu deprem beklenen olası Marmara Depremi'nin öncüsü mü, önemli bir soru. Bunun yanıtını yine verilere bakarak vermek lazım. Artçıların ardından aktivitesi mutlaka duracak. O güne gelebilmek için bayağı bir takip lazım. Bir aylık süre içerisinde tahmin edilecek bir deprem var ama adını koyamayız. Bunun için elimizde yeterli veri yok. Artçılar sona erdiği zaman enerji dengelenecek."