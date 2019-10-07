Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Otomobil farıyla tavşan avına ceza şok ceza

Otomobil farıyla avına ceza şok ceza

’nın Derebucak ilçesinde, yasak olmasına rağmen otomobilin far ışığıyla avı yaptığı öne sürülen 3 kişiye toplamda 9 bin 324 lira idari para cezası kesildi. Far avında kullanılan otomobile ise mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere ekiplerce el konuldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2019 17:43 Güncelleme Tarihi: 7.10.2019 17:54
Otomobil farıyla tavşan avına ceza şok ceza

Edinilen bilgeye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, Derebucak ilçesi Taşlıpınar Mahallesi Davraz mevkisinde rutin denetim ve kontrollerini sırasında far ışığıyla avlandığı tespit edilen 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

AVDA VURULMUŞ 3 TAVŞAN

8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaptığı kontrollerde tavşan avcılığı yaptığını belirlediği 3 kişinin de belgesiz olduğunu tespit etti. Ekipler, avda vurulmuş 3 tavşan ile 1 takozsuz av tüfeği ele geçirdi.

Bolu'da beraber ava çıktığı arkadaşını domuz sanarak vurdu!

CEZAYA, TAVŞANLARIN TAZMİNAT BEDELLERİ DE EKLENDİ

Far avında kullanılan otomobile ise mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere ekiplerce el konulurken, 3 kişiye kara avcılığı kanununa muhalefet ettiği iddiasıyla vurdukları tavşanların da tazminat bedelleriyle beraber toplamda 9 bin 324 liralık idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobil farıyla tavşan avına ceza şok ceza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN