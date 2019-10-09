Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kızına işkence yapan cani baba hakkında son dakika flaş karar: Gözaltına alındı!

Kızına işkence yapan cani baba hakkında son dakika flaş karar: Gözaltına alındı!

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran işkenceci baba hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. İsminin Tuğba olduğu belirtilen 19 yaşındaki genç bir kıza şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyaya yayılınca kıza işkence yaptığı anlaşılan babası hakkında flaş karar verildi. Gözaltına alınan adam Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine harekete geçen emniyet güçleri şüpheliyi adresinde yakaladı. İşte konu ile ilgili son dakika detayları..

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2019 08:43 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 08:43

İstanbul Taksim'de çekildiği belirtilen görüntülerde bir babanın 19 yaşındaki Tuğba isimli öz kızına işkence yaptığı görülüyordu. Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Büyük tepki çeken görüntülerin ardından yaşanan son dakika gelişmesi ortaya çıktı.

Genç kadın çığlıklar atarak yardım istediği görüntüleri hasta annesinin çektiği belirtilmişti.

Görüntüler üzerine soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı baba hakkında gözaltı kararı verdi. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsı gözaltına aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kızına işkence yapan cani baba hakkında son dakika flaş karar: Gözaltına alındı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN