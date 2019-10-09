Kızına işkence yapan cani baba hakkında son dakika flaş karar: Gözaltına alındı!

İstanbul Taksim'de çekildiği belirtilen görüntülerde bir babanın 19 yaşındaki Tuğba isimli öz kızına işkence yaptığı görülüyordu. Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Büyük tepki çeken görüntülerin ardından yaşanan son dakika gelişmesi ortaya çıktı.
Genç kadın çığlıklar atarak yardım istediği görüntüleri hasta annesinin çektiği belirtilmişti.
Görüntüler üzerine soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı baba hakkında gözaltı kararı verdi. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsı gözaltına aldı.