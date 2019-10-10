Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Ankara'ya şehit ateşi düştü

'ya şehit ateşi düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin () Fırat’ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekâtı sırasında şehit olan ’nun Ahmet Topçu’nun acı haberi, ’daki ailesine ulaştı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2019 06:59
Ankara'ya şehit ateşi düştü

Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'nda Astsubay Çavuş Ahmet Topçu'nun şehadet haberi, Mamak ilçesi Küçük Kayaş Mahallesi'ndeki baba ocağına sağlık ekipleri eşliğinde gelen askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. Baba Fevzi ve anne Gülsüme Topçu, şehit haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Şehit Topçu'nun evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit evi, acı haberi duyan yakınları ve komşularının taziye ziyaretiyle dolup taştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi de evin önüne taziye çadırları kurdu. Topçu'nun cenazesinin, Mardin'de düzenlenecek törenin ardından Ankara'ya getirilmesi bekleniyor.

Bu arada Astsubay Çavuş Ahmet Topçu'nun Ahmet Topçu'nun acı haberi, Çorum'un İskilip ilçesi Örübağ Köyü'ndeki yakınlarına da ulaştı. Yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Topçu'nun, bekar ve 1 kardeşinin olduğu, baba Fevzi Topçu'nun da özel bir fabrikada bekçilik yaptığı öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'ya şehit ateşi düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN