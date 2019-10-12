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'de alev alan aracından son anda çıktı!

'nda ilerleyen seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Aracın sahibi faciadan son anda kurtuldu. Alev topuna dönen araca olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. İşte haber hakkında diğer detaylar...

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2019 16:18 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 16:25
D-100'de alev alan aracından son anda çıktı!

D-100 Karayolu, Ankara istikameti Zeytinburnu Ambarlar ayrımında ilerleyen Metin Nurçeli'nin aracını bir anda alevler sardı. Nurçeli araçtan indikten sonra araç alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale etti.

FACİADAN SON ANDA KURTULDU!

Olay yerine gelen polis ekipleri de yolu keserek çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü. Sürücü Metin Nurçeli bir süre olayın şokunu yaşadı. Araç kaldırıldıktan sonra trafik normal akışını döndü.

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D-100'de alev alan aracından son anda çıktı!
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