Komadan yeni hayata

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da, baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve grip şikâyetiyle hastaneye giden 12 yaşındaki Melek Bedir, kısa bir süre sonra komaya girdi. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakımı'nda günlerce uyutulan küçük kız, kimseyi tanımıyordu. Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Osman Yeşilbaş, günlerce koma durumunda kalan küçük hastasının yaşadıklarını şöyle anlattı: "Çekilen tomografi ve MR'larda küçük kızın beyni ile beyin zarı arasında yoğun bir intihaplanma olduğunu gördük. Beyin cerrahlarımız hemen Melek'i ameliyata aldı. Beyni baskı altındaydı. Geçici felç halindeydi. İntihap temizlendi. Yapay solunum cihazına bağlandı. Yine uyutuldu. Ama kısa süre sonra yine intihap oluştuğunu gördük." Melek'in kalıcı felç olma durumu olduğunu söyleyen Dr. Yeşilbaş, "Bu kez beyin cerrahları sağ taraftaki beyin kemiğini keserek, Melek'in karnının içine koydu. Beyni rahatlattılar. Beyin dokusunda apseye rastladık. Karnındaki kemik kafasına yeniden yerleştirildi. Komadan yepyeni bir hayata adım attı ama immün yetmezlik açısından sürekli takip edeceğiz" dedi. Baba Mahmut Bedir, "Kızım günlerce bizi tanımadı. Şimdi yeniden gülümsüyor ya işte o zaman dünyalar benim oluyor" dedi. 8. sınıf öğrencisi Melek ise "Sanki yeniden doğmuş gibiyim. Saçlarım kesildi ama yine uzarlar nasıl olsa. Hayalim diş doktoru olmak ve asla pes etmeyeceğim. Hayat çok güzel" dedi.