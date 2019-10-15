89 yaşındaki kadını kiracısı bıçaklayarak öldürdü

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SİNOP'TA, Ümit U. (32) tartıştığı ev sahibi Sebahat Türk'ü (89) bıçaklayarak öldürdü. Olay, dün 16.30 sıralarında, Kaleyazı Mahallesi Koca Sokak'taki Şentürk Apartmanı'nın 4. katında meydana geldi. Binada kiracı olan Ümit U., ev sahibi Sebahat Türk ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ümit U., mutfaktan aldığı bıçakla Türk'ü yaraladı. Yaşlı kadın bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılırken, Ümit U. olay yerinden kaçtı. Çıkan sesler üzerine komşular, durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ve sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Türk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olaydan sonra kaçan Ümit U. kısa süre sonra polise teslim oldu. Şüpheli ilk ifadesinde "Bir anda gözüm döndü, bıçakladım" dediği öğrenildi.