‘Benden olmayan çocuklar için neden nafaka ödeyeyim’

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Manavgat'ta yaşayan Nazir O., 2002'de evlendiği T.D.'den (36) 2015'te boşandı. Nazir O., çocukları R.O. (13) ve E.B.O. (9) için aylık 300'er lira nafaka ödemeyi taahhüt etti. Zaman içerisinde maddi sıkıntıya giren Nazir O.'ya, eski eşi T.D., nafaka artırılması davası açarak 750'şer lira istedi. Eşinin boşanmadan önce kendisini aldattığını öğrenen ve çocukların kendisinden olmamasından şüphelenen Nazir O. da Manavgat Aile Mahkemesi'nde 'soy bağının reddi' davası açtı. Yapılan DNA testinde Nazir O.'nun, çocukların babası olmadığı ortaya çıktı. Her 2 dava halen sürerken, eski eşin nafaka için kendisine icra göndermeye devam ettiğini öne süren Nazir O., şunları anlattı: "Bir gün çalışırken iş arkadaşım bana, 'Sen, T.'den boşan onunla ben evleneceğim' dedi. Evde eşim de 'Onu seviyorum. Çocuklar da senden değil' dedi" diye konuştu. Ardından boşandık ve o adamla evlendi. Çocukların benden olmadığını öğrenince dünyam yıkıldı. Bugüne kadar ne yaptıysam çocuklarım için yapmıştım. Şimdi ne yapacağımı bilemiyorum. Benden olmayan çocuklara neden nafaka ödeyeyim ki" dedi. DHA