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‘İnekleri alıp önüne götürürüm’

KENAN KIRAN
KENAN KIRAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2019
‘İnekleri alıp İBB önüne götürürüm’
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtacağını açıkladığı "Halk Sütü" İzmir'den satın alması İstanbul'daki köylü ve çiftçinin tepkisine neden oldu. SABAH'a konuşan İstanbul Ziraat Odaları Başkanı Ömer Demir, Ekrem İmamoğlu'nun seçim döneminde Çatalca'ya geldiği ve Çatalca'daki mitingde, 'Arkadaşlar sütü buradan, sizden, üreticiden alacağım' dediğini belirterek "Şimdi ne değişti de sütü İzmir'den alıyor? Köylü ve çiftçiye verilen söz tutulmazsa ben inekleri alıp Saraçhane önüne götüreceğim" dedi.
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‘İnekleri alıp İBB önüne götürürüm’
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