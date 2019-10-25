Diyanet İşleri Başkanlığı: Türkiye'ye hac ambargosu yok

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye 2020 ile 2022 yılları arasında hac ambargosu uygulayacağına yönelik iddiaların doğru olmadığını belirterek "Bu iddialar tamamen asılsız paylaşımlar, doğru bilgi değil. Tamamen bilgi kirliliğinden oluşan paylaşımlar. Başkanlık olarak 2020 hac organizasyonu için şu anda tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz." dedi.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığıyla görüşmelere devam edildiğini aktaran Bircan, bütün İslam ülkeleri gibi Türkiye'de de 2020 haccı için ön kayıt alınacağını, hac kurasının çekileceğini ve kafilelerin oluşturulacağını anlattı.

Bircan, Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye ayrılan hac kotasının artırılmasına yönelik çalışmalara işaret ederek şunları söyledi:

"Vatandaşımızın hacca yoğun bir talebi var. Suudi Arabistan hükümeti, aldığı karar gereği, ki bu sadece Türkiye değil bütün ülkelere yönelik karar, ülke nüfuslarının binde biri oranında bir kota uyguluyor. Malum olduğu üzere bizim ülke nüfusumuz daha önceki yıllarda 80 milyondu ama şu an 83 milyon 500 bine yaklaştı. Suudi Arabistan'ın ilgili makamlarına nüfusumuzun 83 milyon 500 bin olduğunu bildirdik. Dolayısıyla kontenjanımızın 80 binden 83 bin 500'e çıkarılması için yoğun bir çaba içerisindeyiz."

"Umre fiyatları geçen yıldan daha ucuz"

Başkanlığın 40 yıllık bir tecrübeyle hac ve umre organizasyonları düzenlediğine dikkati çeken Bircan, 2019-2020 yılı umre programları kapsamında ilk kafilenin 15 Eylül'de kutsal topraklara yolcu edildiğini ve ikinci kafilenin ise aralık ayında yola çıkacağını bildirdi.

Vatandaşların doğru bir şekilde ibadet yapabilmesi için çalıştıklarını ifade eden Bircan, bu yıl hava yolu şirketleri ve otel işletmeleriyle yapılan görüşmeler sonucunda umre organizasyonun ilk 3 ayında fiyatlarda ciddi oranda bir indirim yapıldığını dile getirdi.

Bircan, bu indirimler dolayısıyla umre kayıtlarına yoğun talep olduğunu ve kampanyanın bittiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Şimdi ikinci tur kafilelerimiz için kayıtlarımız devam ediyor. İlk turdan farklı olarak ikinci turda hava yolu firmalarının ücretleri ile otel fiyatlarının artması ve özellikle Suudi Arabistan'ın ilgili makamlarının umre fiyatına koymuş olduğu vergilerden dolayı bir artış oldu ama geçen seneki fiyatlardan daha ucuz bir şekilde vatandaşımıza umre imkanı sunuyoruz."

"Umre turları tercih edilirken araştırılması gerekiyor"

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Seyahat Acentaları Derneğince, vatandaşların umre ziyaretini daha iyi bir şekilde yapabilmesi noktasında ciddi gayret gösterildiğini belirten Bircan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza uyarımız, Başkanlığımızın belirlediği turları veya Başkanlığımızla anlaşma ve sözleşme imzalayan firmaları tercih etmeleridir çünkü umre bir ibadettir. Bu ibadeti vatandaşımızın gönül huzuruyla yapması gerekiyor. Vatandaş ucuz diye herhangi bir firmaya gittiğinde bazen hizmet noktasında bir sıkıntı yaşayabiliyor. Umre turlarını tercih ederken ince bir araştırma içerisinde olması gerekiyor. Hangi turla gideceği, bu turun kendisine vermiş olduğu hizmetlerin ne olduğunu iyice araştırdıktan sonra kayıt yaptırsınlar. Vatandaşlarımız şu an yoğun bir şekilde hem acentelerimize hem de Diyanet İşleri Başkanlığımıza kayıt yaptırmaktadır. Kayıt sayısı şu anda 40 bine yaklaştı."