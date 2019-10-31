Süper Loto sonuçları 31 Ekim açıklandı! MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları sonuçları hemen bilet sorgula

On binlerce şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bu akşam gerçekleştirilen 31 Ekim Süper Loto çekilişi ile sona erdi. Geçen haftanın ardından Süper Loto sonuçları konusunda ilgi daha da artmıştı. Bu akşam, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberlerinin hepsi sabah.com.tr'de!

MPİ SÜPER LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULA 31 EKİM

MPİ Süper Loto çekilişinin hemen ardından sonuçlar Ankara'da ve dijital olarak Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.15'de çekildi ve 21.20'ye doğru açıklandı.

İşte, bu akşam yapılan çekilişte kazandıran şanslı numaralar...