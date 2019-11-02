İstanbul'da kan donduran olay! Evcil hayvanlar sahibinin ölüsünü yedi

İstanbul'da evcil hayvanlarıyla birlikte yaşayan genç kadın ev sahibinin aramalarına cevap vermeyince inanılmaz olay ortaya çıktı. Yaşadığı daireyi ziyaret eden ev sahibi kötü kokular alınca durumu polise haber verdi. Çilingirle eve giren polisler genç kadının kedi ve köpekler tarafından parçalanmış cesediyle karşılaştı

Olay İstanbul Kâğıthane'de meydana geldi. 42 yaşındaki Malike Okutucu evinde kedi ve köpekleri ile birlikte yaşıyordu. Genç kadın 3 aydır kirasını ödemeyince ev sahibi tarafından defalarca aranmasına rağmen cevap vermedi. Durumdan şüphelenen ev sahibi bir arkadaşına kiracının evine giderek kontrol etmesini istedi. Malike Okutucu'nun yaşadığı daireye gelen Cevahir Z. defalarca zile basmasına rağmen karşılık alamadı.

DAİREDEN PİS KOKULAR GELİNCE POLİSİ ARADILAR

Ev sahibi arkadaşını arayarak bilgi veren genç adam daireden kötü kokular geldiğini, kendisinin de kontrol etmesi için gelmesi gerektiğini söyledi. Genç kadının oturduğu daireye gelen ev sahibi aldığı kokulardan şüphelenerek polislere haber verdi. Olay yerine gelen emniyet güçleri çilingirci eşliğinde kapıyı açtıklarında gördükleri karşısında şoke oldu.

EVCİL HAYVANLARI SAHİBİNİN ÖLÜSÜNÜ YEMİŞ

Genç kadının yaşadığı dairede arama yapan emniyet güçleri Malike Okutucu'nun haftalar öncesinden öldüğünü tespit etti. Genç kadının cansız bedeninin evde birlikte yaşadığı 3 kedi ve 1 köpek tarafından parçalandığı, tanınmayacak hale geldiği belirlendi. Emniyet güçleri parçalanmış cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp kurumuna gönderdi.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Malike Okutan'ın ölmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma sırasında ifadelerine başvurulan aile yakınları genç kadınla uzun süredir görüşmediklerini, kendisinin psikolojisinin bozuk olduğunu ve intihar etmiş olabileceğini söyledi.

ÖLÜM NEDENİ TESPİT EDİLEMEDİ

Adli Tıp İhtisas Kurulu'nda genç kadının cesedi üzerinde yapılan otopsi raporuna göre, haftalar önce öldüğü tespit edilen Malike Okutan'ın cansız bedeninin kediler tarafından parçalandığı, bu nedenle tam ölüm nedeninin belirlenemediğine yer verildi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda maktulün ölümünde herhangi bir şüphe bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.