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Avcılar'da okul bahçesindeki dehşet kazada flaş gelişme! O şoför tutuklamaya sevk edildi

Avcılar'da 'nun bahçesinde servis aracının manevra yaptığı sırada çarptığı çocuk hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan sürücü emniyetteki işlemleri Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Burada sorgusu yapılan sürücü tutuklamaya sevk edildi.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN Yaşam
Giriş Tarihi: 8.11.2019 12:45 Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 13:04
Avcılar'da okul bahçesindeki dehşet kazada flaş gelişme! O şoför tutuklamaya sevk edildi

İstanbul Avcılar'da bulunan Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde servis aracı şoförü Hüseyin Y. manevra yaptığı sırada 2. sınıf öğrencisi Eylül Mirzaoğlu'na çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan öğrenci, ağır yaralanmıştı. Ağır yaralı öğrenci sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmış, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılmamıştı. Servis şoförü gözaltına alınırken kaza nedeniyle okulda eğitime 1 gün ara verilmişti.

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TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Feci kaza ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan servis aracı şoförü Hüseyin Y. emniyetteki işlemleri ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılıktaki sorgusu da tamamlanan şüpheli tutuklama talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

TAHKİKAT DERİNLEŞTİRİLDİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, okul müdürünün de savunmasının alınması yönünde talimat verdi. Başsavcı ayrıca, okul bahçesinde ayrıntılı inceleme yapılması, yaya ve araç için ayrılmış bölümlerde uyarı levhaları olup olmadığı, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmış olup olmadığı yönünde de inceleme, araştırma ve tespit yapılması yönünde de talimat verdi.

Başsavcılıkça, okul idaresinin olayda kusur ve ihmali olup olmadığı yönünde tahkikat derinleştirildi.

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