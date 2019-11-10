Esila'nın resmi Türkiye'nin vicdanı oldu

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Kalp nakli bekleyen 11 yaşındaki Esila Tüfekçi'nin hastanedeki gözlemlerini çizdiği ve üzerine "Organlarımızı cennete götürmeyin, onlara cennette değil burada ihtiyaç var" yazdığı resmi dev bir afiş haline getirilerek İstanbul'da Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin cephesine asıldı. Esila o resmin hikayesini SABAH'a anlattı: Hastanede tedavimi görürken organ bekleyenlerin durumu içimi yaktı. Organ bulamadığı için ölenleri de gördüm. Hem kendime hem de benim gibi çaresiz bekleyenlere umudu olmak, insanları organ bağışı konusunda bilinçlendirmek istedim. Afiş yapılarak asılması beni çok mutlu etti. Resmim ve sloganım büyük bir farkındalık yarattı. İnsanların, bu çağrıma destek vereceğine inanıyorum. Yaşamak istiyorsan, yaşatmanda gerekir.Çaykur Rizespor'un altyapı antrenörlerinden Hakan Tüfekçi'nin kızı olan Esila'nın organ bağışı çağrısı Rize'de karşılık buldu. Esila'nın resminden etkilenen Rizespor Son Kale Taraftar Grubu, Sağlık Müdürlüğüyle birlikte organ bağışı kampanyası başlattı. "Son kale organlarını bağışlıyor" adı verilen ve dün başlatılan kampanyaya, taraftar grubunun yanı sıra, Rizespor yönetimi ve vatandaşlar da organlarını bağışlayarak destek verdi.Anne Zeynep Tüfekçi "Esila'nın yaşı küçük ama gönlü büyük. Resmin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne de asılacağını söylediler. Bu da bizi daha çok duygulandırdı ve mutlu etti" diye konuştu.