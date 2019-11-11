İş adamı otelde tek kurşunla öldürüldü

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İstanbul'da gümrükleme ve araç kiralama işleri yapan Uygur Türkü iş adamı Saimaiti Aierken silahlı saldırıda öldürüldü. Fatih Turgut Özal Millet Caddesi'nde bulunan bir otelin önündeki çay bahçesinde oturan Uygur Türkü Saimaiti Aierken dün akşam 20.00 sıralarında iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Çin ve Ukrayna vatandaşlığı bulunan Aierken hayatını kaybederken iki saldırgan olay yerinden kaçtı. İstanbul Emniyeti, kaçan saldırganların peşine düştü. İlk belirlemelere göre saldırganların Saimaiti Aierken'i takip ettikleri ve cinayeti planlı bir şekilde işledikleri anlaşıldı. Saimaiti Aierken'in araç kiralama ve gümrükleme işleri yaptığı, cinayetin alacak verecek meselesi nedeniyle işlenmiş olabileceğinin üzerinde durulduğu öğrenildi.