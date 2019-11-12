Son dakika: Yolcu otobüsünde Türk kahveli taciz! Kadın yolcuya dehşeti böyle yaşattı

İstanbul'dan Balıkesir'e giden E.B. isimli kadın, dönüş yolunda bindiği otobüste muavin dehşetini yaşadı. Edinilen son dakika bilgisine göre, E.B., 4 Ekim tarihinde gece İstanbul'a dönmek üzere şehirlerarası otobüse bindi. 31 nolu koltuğua oturan kadın, koltuk yatırma durumundan dolayı ön ve arkasındaki yolcularla yaşadığı tartışma sonrasında yerini değiştirdi. Arka koltuklardan birisine geçen E.B., muavinin Türk kahvesi de bulunduğunu belirtmesi üzerine bunu kabul etti. Kadının iddiasına göre kahvenin tadını acıydı; ancak yine de içti.

"KALKAMADIM, ETRAFTAKİ SESLERİ DUYABİLİYORDUM"

Polisteki son dakika ifadesinde olayın ciddiyetini gözler önüne seren kadın, kahvenin acı olduğunu ancak yine içtiğini iddia etti. Fakat kısa süre sonra uykusu geldiğini belirtti. E.B., polisteki ifadesinde başından geçenleri anlatırken şöyle devam etti: "Ne kadar uyuduğumu bilmiyorum. Birçok kez uyanmaya çalıştım ancak kalkamadım. Etraftaki sesleri duyabiliyordum."

Tüyler ürperten olayın devamını anlatan kadın, maruz kaldığını iddia ettiği muavin tacizine ilişkin şu sözleri kullandı;