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: Yolcu otobüsünde Türk kahveli taciz! Kadın yolcuya dehşeti böyle yaşattı

Balıkesir'den İstanbul'a dönmekte olan bir yolcu otobüste yaşanan muavin dehşetinin detayları tüyler ürpertiyor. Edinilen bilgisine göre, 4 Ekim gecesi İstanbul'a dönmek üzere olan otobüse binen E.B. isimli kadın, muavinin "İsterseniz Türk kahvesi ikramımız da var" teklifine "Olur" yanıtını verdi. E.B., Türk kahvesi içtikten sonra ise adeta dehşeti yaşadığını iddia etti. Polise giderek ifade veren kadın, otobüste maruz kaldığı taciz olayın detaylarını teker teker anlattı. İşte, son dakika haberinin ayrıntıları...

OSMAN ASİLTÜRK OSMAN ASİLTÜRK Yaşam
Giriş Tarihi: 12.11.2019 09:57 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 09:58
Son dakika: Yolcu otobüsünde Türk kahveli taciz! Kadın yolcuya dehşeti böyle yaşattı

İstanbul'dan Balıkesir'e giden E.B. isimli kadın, dönüş yolunda bindiği otobüste muavin dehşetini yaşadı. Edinilen bilgisine göre, E.B., 4 Ekim tarihinde gece İstanbul'a dönmek üzere şehirlerarası otobüse bindi. 31 nolu koltuğua oturan kadın, koltuk yatırma durumundan dolayı ön ve arkasındaki yolcularla yaşadığı tartışma sonrasında yerini değiştirdi. Arka koltuklardan birisine geçen E.B., muavinin Türk kahvesi de bulunduğunu belirtmesi üzerine bunu kabul etti. Kadının iddiasına göre kahvenin tadını acıydı; ancak yine de içti.

"KALKAMADIM, ETRAFTAKİ SESLERİ DUYABİLİYORDUM"

Polisteki son dakika ifadesinde olayın ciddiyetini gözler önüne seren kadın, kahvenin acı olduğunu ancak yine içtiğini iddia etti. Fakat kısa süre sonra uykusu geldiğini belirtti. E.B., polisteki ifadesinde başından geçenleri anlatırken şöyle devam etti: "Ne kadar uyuduğumu bilmiyorum. Birçok kez uyanmaya çalıştım ancak kalkamadım. Etraftaki sesleri duyabiliyordum."

Tüyler ürperten olayın devamını anlatan kadın, maruz kaldığını iddia ettiği muavin tacizine ilişkin şu sözleri kullandı;

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Son dakika: Yolcu otobüsünde Türk kahveli taciz! Kadın yolcuya dehşeti böyle yaşattı
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