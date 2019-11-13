Cinayetin nedeni kayıp 1.25 milyon $

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İSTANBULFatih'te bir otelin kafeteryasında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren yabancı uyruklu işadamı Saimait Aierken'in katil zanlıları Adana'da yakalandı. Zanlılar Kırgızistanlı Hüseyin Ahmetaliyev ve Abdullah Enver ile Suriyeli Ali Isbeh, polisteki sorgularında saldırıyı Kırgızistan'daki bir alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirdiklerini söyledi. 3 şüphelinin, işadamını kayıp 1 milyon 250 bin dolardan sorumlu tuttukları iddia edildi. Aierken'in adının Kırgızistan'da 700 milyon doların yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen bir soruşturmada geçtiği de belirtildi./ SABAH