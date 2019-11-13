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Cinayetin nedeni kayıp 1.25 milyon $

Giriş Tarihi: 13.11.2019
Cinayetin nedeni kayıp 1.25 milyon $
İSTANBUL Fatih'te bir otelin kafeteryasında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren yabancı uyruklu işadamı Saimait Aierken'in katil zanlıları Adana'da yakalandı. Zanlılar Kırgızistanlı Hüseyin Ahmetaliyev ve Abdullah Enver ile Suriyeli Ali Isbeh, polisteki sorgularında saldırıyı Kırgızistan'daki bir alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirdiklerini söyledi. 3 şüphelinin, işadamını kayıp 1 milyon 250 bin dolardan sorumlu tuttukları iddia edildi. Aierken'in adının Kırgızistan'da 700 milyon doların yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen bir soruşturmada geçtiği de belirtildi.

Yunus Emre KAVAK - Emir SOMER / SABAH
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Cinayetin nedeni kayıp 1.25 milyon $
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