Başörtülü kızlara çirkin saldırı

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İstanbul Karaköy'de bir kadın saldırgan, yolda başörtülü kızlara saldırarak birini yumrukladı. Genç kızın başörtüsünü çekiştiren kadın hakaretler yağdırdı. Vicdanları sızlatan olay dün saat 15.08'de yaşandı. Kaldırımda yürüyen bir kadın, karşı yönden arkadaşıyla birlikte sohbet ederek gelen Gamze İnce'ye Selanik Pasajı önünde aniden saldırdı. Başına yumrukla vurduğu İnce'nin başörtüsünü çekiştiren saldırgan kadın bir kez daha yumruk attı, bir süre bağırdıktan sonra da hızla uzaklaştı. Neye uğradığını şaşırıp ağlamaya başlayan İnce'yi, çevredeki esnaf su vererek sakinleştirmeye çalıştı. İnce, daha sonra Karaköy Polis Merkezi'ne giderek kadından şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. Çirkin saldırı bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, saldırgan kadının genç kızın başörtüsünü çekiştirerek darp etmesi ve bağırması, bu sırada kızın açılan saçını kapatmaya çalışması görülüyor. Görüntülere ayrıca kızın sığındığı dükkanda ağlarken yüzünü suyla temizleyip sakinleşmeye çalıştığı anlar da yansıdı.Saldırıya tanık olan esnaflardan Serkan Salih ile Veysel Ekingen, kadının genç kızlara önce yumruk atıp daha sonra başörtüsünü çekiştirdiğini ve 'Ben Cumhuriyet kadınıyım, sizi pis tesettürlüler, cumhuriyet düşmanları. Siz Cumhuriyete yakışmıyorsunuz' şeklinde hakaretler yağdırdığını söylediler. Olaya şahit olan bir esnaf da, "Kardeşimizi dükkana aldık. Çok korkmuş ve titriyordu. Hiç kimsenin kılık kıyafeti veya görüşünden dolayı şiddet görmesini istemiyoruz" dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı kınadı. Selçuk, "Biz birlikte Türkiye'yiz. Bu ayrımcı zihniyet, çağ dışı nefret tutumu hiçbir zaman emeline ulaşamayacak" dedi. Saldırgan kadının dün ayrıca Sirkeci Marmaray istasyonunda vatandaşlarla tartışıp küfür ettiği ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ortamın gerildiğini gören güvenlik görevlisinin vatandaşları sakinleştirmeye çalıştığı görülüyor. Saldırgan kadın akşam saatlerinde gözaltına alındı.Arkadaşıyla birlikte saldırıya uğrayan Gamze İnce, uzun süre olayın şokunu üzerinden atamadı. Genç kızlar daha sonra polise giderek kadından şikayetçi oldu.